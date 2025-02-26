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Все участники ВОВ из Нижнего Новгорода станут почетными гражданами города

Инициативу поддержали депутаты Гордумы.

Всем участникам Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в столице Приволжья, присвоят звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Об этом сообщили в Гордуме.

Инициативу поддержали на заседании 26 февраля. По словам спикера Евгения Чинцова, еще в январе почетными гражданами Нижнего Новгорода могли стать только 30 ветеранов. Уже в этом месяце депутаты согласились с тем, что данное звание должны носить все нижегородцы-участники ВОВ.

Имена героев будут выписаны в Книгу Почета, которая хранится в Гордуме. Сейчас она содержит 144 фамилии.

Нагрудные знаки, дипломы, ленты и удостоверения планируется вручить ветеранам уже в следующем месяце, после того, как Думой будет принят соответствующий нормативный правой акт.

Ранее мы писали, что нижегородские ветераны получат по 80 тысяч рублей к юбилею Победы.