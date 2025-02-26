Все участники ВОВ из Нижнего Новгорода станут почетными гражданами города

Инициативу поддержали на заседании 26 февраля. По словам спикера Евгения Чинцова, еще в январе почетными гражданами Нижнего Новгорода могли стать только 30 ветеранов. Уже в этом месяце депутаты согласились с тем, что данное звание должны носить все нижегородцы-участники ВОВ.