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Reuters: война, а не мир движет надеждами на перезагрузку Европы

На этой неделе появились надежды на возрождение европейской экономики, но не благодаря каким-либо мирным дивидендам по итогам прекращения военного конфликта на Украине, а вследствие перевооружения целого континента, пишет Майк Долан в статье для Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европа столкнулась с новой реальностью: ей придется самостоятельно обеспечивать собственную безопасность и больше не рассчитывать на поддержку США. И шаги в этом направлении уже предпринимаются, говорится в статье.

Аналитический центр Брейгель и Институт мировой экономики Кильского Университета заявили, что у Европы не должно возникнуть проблем с замещением средств, которые Вашингтон выделял Украине и которые составляют относительно скромные 0,12% ВВП ЕС.

Однако они подчеркнули, что реальная цифра будет намного выше в случае заключения мирного соглашения по Украине. Это связано с тем, что Россия продолжит наращивать свои вооруженные силы и будет представлять непосредственную угрозу границам ЕС.

Чтобы справиться с этим, Евросоюзу, по их мнению, в краткосрочной перспективе потребуется дополнительно 300 000 военнослужащих и увеличение ежегодных расходов на оборону на 250 млрд евро, примерно до 3,5% ВВП. Как предполагают эксперты, половина этой суммы будет финансироваться на общеевропейском уровне, а половина — на национальном.

Правительство уходящего в отставку канцлера Германии Олафа Шольца повысило расходы на оборону до целевого показателя НАТО в 2%. И ФРГ намерена довести этот показатель до 3%, как и Великобритания. Кроме того, сообщается, что Германия обсуждает создание чрезвычайного оборонного фонда в размере 200 млрд евро. Более того, по данным центра Брейгель, объем новых совместных заимствований ЕС к 2030 году составит 625 млрд евро.

Если сложить все эти цифры, то получится сумма, которая напоминает о трансформационных инвестициях Марио Драги. В прошлом году бывший глава ЕЦБ опубликовал отчет, в котором предложил способы восстановления конкурентоспособности Европы.

В нем Драги утверждал, что Европе, чтобы догнать мировых конкурентов, необходимы дополнительные инвестиционные расходы в размере не менее 800 млрд евро в год, или около 5% ВВП ЕС.

Теперь становится ясно, что благодаря США и России Европа сможет добиться этой цели гораздо раньше, чем в ЕС мечтали в прошлом году, и вовсе не в результате мирных инициатив.

экономика
ЕС