Reuters: война, а не мир движет надеждами на перезагрузку Европы

Правительство уходящего в отставку канцлера Германии Олафа Шольца повысило расходы на оборону до целевого показателя НАТО в 2%. И ФРГ намерена довести этот показатель до 3%, как и Великобритания. Кроме того, сообщается, что Германия обсуждает создание чрезвычайного оборонного фонда в размере 200 млрд евро. Более того, по данным центра Брейгель, объем новых совместных заимствований ЕС к 2030 году составит 625 млрд евро.