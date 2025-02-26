Reuters: война, а не мир движет надеждами на перезагрузку Европы

Европа столкнулась с новой реальностью: ей придется самостоятельно обеспечивать собственную безопасность и больше не рассчитывать на поддержку США. И шаги в этом направлении уже предпринимаются, говорится в статье.
Однако они подчеркнули, что реальная цифра будет намного выше в случае заключения мирного соглашения по Украине. Это связано с тем, что Россия продолжит наращивать свои вооруженные силы и будет представлять непосредственную угрозу границам ЕС.
Чтобы справиться с этим, Евросоюзу, по их мнению, в краткосрочной перспективе потребуется дополнительно 300 000 военнослужащих и увеличение ежегодных расходов на оборону на 250 млрд евро, примерно до 3,5% ВВП. Как предполагают эксперты, половина этой суммы будет финансироваться на общеевропейском уровне, а половина — на национальном.
Правительство уходящего в отставку канцлера Германии Олафа Шольца повысило расходы на оборону до целевого показателя НАТО в 2%. И ФРГ намерена довести этот показатель до 3%, как и Великобритания. Кроме того, сообщается, что Германия обсуждает создание чрезвычайного оборонного фонда в размере 200 млрд евро. Более того, по данным центра Брейгель, объем новых совместных заимствований ЕС к 2030 году составит 625 млрд евро.
Если сложить все эти цифры, то получится сумма, которая напоминает о трансформационных инвестициях Марио Драги. В прошлом году бывший глава ЕЦБ опубликовал отчет, в котором предложил способы восстановления конкурентоспособности Европы.
Теперь становится ясно, что благодаря США и России Европа сможет добиться этой цели гораздо раньше, чем в ЕС мечтали в прошлом году, и вовсе не в результате мирных инициатив.