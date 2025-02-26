В США начал действовать портал регистрации нелегальных мигрантов

При регистрации на портале мигранты должны указать паспортные данные и адрес проживания, а затем сдать отпечатки пальцев. После регистрации такой человек получает подтверждение от департамента внутренней безопасности, и этот документ он должен всегда иметь при себе. Как заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, у иностранцев, находящихся в США нелегально, есть выбор: «они могут вернуться к себе домой и потом в соответствии с законной процедурой въехать в США — или столкнуться с последствиями нарушения наших законов».