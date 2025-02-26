Дума Ревды приняла решение о самороспуске

До этого депутаты КПРФ и СРЗП пять заседаний подряд блокировали поправки в устав о переименовании Ревды из городского округа в муниципальный. Их одобрение было необходимо для принятия муниципального бюджета. Одним из условий одобрения поправок в устав оппозиционные партии назвали смену спикера.