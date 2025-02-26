Лавров: РФ для урегулирования важен отказ Киева от истребления всего русского

ДОХА, 26 февраля. /ТАСС/. Истребление всего русского стало одной из первопричин конфликта на Украине, России важен отказ киевских властей от этого курса для справедливого урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.
«Мы сегодня еще раз привлекли внимание к другой вопиющей причине, которую Запад всеми силами замалчивал и сейчас тоже продолжает замалчивать. Это курс того режима, который пришел к власти в результате госпереворота, на истребление путем принятия законов всего русского: в сфере образования, СМИ, культуры», — указал министр.
По его словам, продвижение этой правды и понимание первопричин конфликта со стороны любого государства является «наилучшим вкладом в создание условий для урегулирования этого конфликта по справедливости».
«И плюс вот недавно была запрещена каноническая Украинская православная церковь, — напомнил Лавров. — Это прямое нарушение Устава ООН, который требует уважать права человека, в том числе, и прежде всего, языковые и религиозные. Никто из западных представителей об этом не говорит».