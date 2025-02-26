Лавров: РФ для урегулирования важен отказ Киева от истребления всего русского

«Мы сегодня еще раз привлекли внимание к другой вопиющей причине, которую Запад всеми силами замалчивал и сейчас тоже продолжает замалчивать. Это курс того режима, который пришел к власти в результате госпереворота, на истребление путем принятия законов всего русского: в сфере образования, СМИ, культуры», — указал министр.