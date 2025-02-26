Лавров: судьба активов РФ останется в повестке переговоров по Украине

«Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе. Министр добавил, что действия по конфискации российских активов «не останутся без ответа».