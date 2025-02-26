В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску

«Кэлин Джорджеску собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента. Примерно 30 минут назад его остановили в дороге и задержали для допроса в Генеральной прокуратуре! Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?» — говорится в сообщении.