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Токаев поздравил Эрдогана с днем рождения во время телефонного разговора

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского турецкого народа.

В ходе беседы главы государств, отметив высокую динамику развития казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства, обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений.

Президенты по случаю предстоящего наступления месяца Рамазан пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.