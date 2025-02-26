О достижениях Воронежской области рассказал Валентине Матвиенко губернатор Александр Гусев

Также она анонсировала подготовку специального постановления Совета Федерации, где будут зафиксированы важнейшие вопросы, требующие федеральной помощи. Она отдельно обратила внимание на положительные сдвиги в экономике и различных других сферах жизни Воронежской области. «Уверена, это люди видят и чувствуют развитие экономики».Однако Глава верхней палаты парламента обратила внимание на то, что в Воронежской области складывается не слишком благоприятная демографическая ситуация, и подчеркнула, что власти региона должны обратить на это максимальное внимание и усилить работу в этой сфере.