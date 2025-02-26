О достижениях Воронежской области рассказал Валентине Матвиенко губернатор Александр Гусев

Валентина Матвиенко особо подчеркнула важность проведения таких мероприятий, как Дни Воронежской области. Она отметила, что такие события позволяют обмениваться опытом и выявлять актуальные для региона проблемы, которые требуют внимания на федеральном уровне.
Также она анонсировала подготовку специального постановления Совета Федерации, где будут зафиксированы важнейшие вопросы, требующие федеральной помощи. Она отдельно обратила внимание на положительные сдвиги в экономике и различных других сферах жизни Воронежской области. «Уверена, это люди видят и чувствуют развитие экономики».Однако Глава верхней палаты парламента обратила внимание на то, что в Воронежской области складывается не слишком благоприятная демографическая ситуация, и подчеркнула, что власти региона должны обратить на это максимальное внимание и усилить работу в этой сфере.
«Многое делается, утверждена специальная программа по демографии. Но надо больше уделять внимание молодым семьям, студенческим семьям. Надо принимать всевозможные меры, и мы в рамках Совета по демографии над этим активно работаем, чтобы выправить ситуацию».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, выразил признательность за предоставленную возможность принять участие в Днях субъекта.
«Активно работали с комитетами. Все наши проекты, которые предлагаем реализовать, поддержаны сенаторами. В экономике прирастаем, видим рост в промышленности».
На встрече также присутствовали сенаторы от Воронежской области — Галина Карелова, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера СФ, и Сергей Лукин, член этого же комитета.
После обсуждений Валентина Матвиенко и Александр Гусев ознакомились с выставкой, представляющей историю, культурные особенности и направления развития различных отраслей в Воронежской области, включая промышленность, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру, здравоохранение и туризм.
Отдельный акцент был сделан на мерах поддержки участников СВО, включая программы комплексной реабилитации и социальной адаптации. Валентина Матвиенко побеседовала с военнослужащими, обсудив с ними вопросы социального обеспечения и эффективности работы механизмов взаимодействия между различными ведомствами. Участники встречи отметили отсутствие проблем в этой сфере, выразив благодарность руководству региона за чуткое отношение.