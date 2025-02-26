Губернатор Новосибирской области обозначил задачи по новым нацпроектам в регионе

— Спрос на земельные участки, здания, промышленные объекты также стабильно высокий, в том числе благодаря инструментам, которые реализует минэкономразвития. Есть ещё и другой, более, наверное, важный, приятный и субъективный показатель. Это слова других людей — предпринимателей, инвесторов, — которые пришли работать в Новосибирскую область. Практически все говорят, насколько комфортно работать с командами нашей области, которые сопровождают инвесторов, — отметил Травников.