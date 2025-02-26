Губернатор Новосибирской области обозначил задачи по новым нацпроектам в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл итоги и обозначил новые цели по реализации нацпроектов в регионе. Этот вопрос обсудили на заседании коллегии регионального министерства экономического развития 26 февраля.
— В Новосибирской области остаётся достойный объём финансирования нацпроектов, в там числе, федерального. Основной задачей является выполнение всех мероприятий и качественное освоение средств, — сообщил глава региона.
За прошедшие 6 лет на цели по нацпроектам в область направили 233 миллиарда рублей, в том числе, из федерального бюджета. В 2025-м году в регионе будут реализовывать 42 региональных проекта на общую сумму 31,4 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что несмотря на сложности, которые переживал регион, прирост инвестиций остаётся на достойном уровне.
— Спрос на земельные участки, здания, промышленные объекты также стабильно высокий, в том числе благодаря инструментам, которые реализует минэкономразвития. Есть ещё и другой, более, наверное, важный, приятный и субъективный показатель. Это слова других людей — предпринимателей, инвесторов, — которые пришли работать в Новосибирскую область. Практически все говорят, насколько комфортно работать с командами нашей области, которые сопровождают инвесторов, — отметил Травников.
Ещё одна важная область работы специализируется на развитии туризма в Новосибирской области. Уже два года подряд регион является лидером по количеству туристов в СФО. Также необходимо внедрить инструменты, которые сопровождали бы нацпроекты, в том числе, в сфере строительства.