Украина не рассматривает подписание соглашения с США без гарантий безопасности

При этом премьер сообщает, что окончательный вариант документа «фактически выработан». По его словам, по состоянию на сегодня документ называется «Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины». «Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности, — уверяет Шмыгаль. — В этом предварительном соглашении пункт 10, собственно, и говорит о том, что это соглашение о фонде является неотъемлемым элементом архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления продолжительного мира».