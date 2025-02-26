Украина не рассматривает подписание соглашения с США без гарантий безопасности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не рассматривает подписание соглашения с США по полезным ископаемым без включения в договор гарантий безопасности.
«Мы не рассматриваем подписание любых соглашений без гарантий безопасности», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
«После того, как [Владимир Зеленский] и президент США [Дональд Трамп] договорятся про гарантии безопасности, про то, как мы привязываем это предварительное соглашение к гарантиям безопасности нашей страны, представитель Украины подпишет этот предварительный договор. Дальше начинается уже работа, собственно, во-первых, над имплементацией тех или иных гарантий безопасности, о которых была договоренность, а во-вторых, над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского фонда для восстановления Украины», — пояснил Шмыгаль.
При этом премьер сообщает, что окончательный вариант документа «фактически выработан». По его словам, по состоянию на сегодня документ называется «Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины». «Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности, — уверяет Шмыгаль. — В этом предварительном соглашении пункт 10, собственно, и говорит о том, что это соглашение о фонде является неотъемлемым элементом архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления продолжительного мира».
Во вторник Трамп допустил, что Зеленский может приехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать соглашение. Сам Зеленский ранее уже отказывался подписать документ, несмотря на заявленную прежде готовность к сделке. Он отмечал, что в предложенном Киеву варианте отсутствовали гарантии безопасности. 23 февраля Зеленский заявлял, что не хочет подписывать соглашение, так как за него будут расплачиваться 10 поколений украинцев.