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В Ленобласти отменили одну из статей закона о поддержке дольщиков

Ленобласть больше не борется с долгостроями. Комиссию по вопросам поддержки дольщиков в регионе признали более нецелесообразной.

Источник: Reuters

Депутаты областного ЗакСа 26 февраля приняли законопроект комитета государственного строительного надзора Ленобласти, который признает утратившей силу одну из статей документа о мерах поддержки для пострадавших дольщиков, сообщает 47News. Речь о статье, на основании которой в 2013 году создали комиссию по вопросам поддержки обманутых дольщиков.

В 2019 году в области создали реестр проблемных объектов. В прошлом году из него исключили 26 объектов, а права более 7600 граждан были восстановлены. В конце 2024 года в эксплуатацию ввели последний долгострой из списка — ЖК «Тридевяткино царство».

В связи с этим дальнейший созыв комиссии является нецелесообразным, а соответствующую статью закона нужно признать утратившей силу, говорится в пояснительной записке.

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