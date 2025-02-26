В Ленобласти отменили одну из статей закона о поддержке дольщиков

Депутаты областного ЗакСа 26 февраля приняли законопроект комитета государственного строительного надзора Ленобласти, который признает утратившей силу одну из статей документа о мерах поддержки для пострадавших дольщиков, сообщает 47News. Речь о статье, на основании которой в 2013 году создали комиссию по вопросам поддержки обманутых дольщиков.
В 2019 году в области создали реестр проблемных объектов. В прошлом году из него исключили 26 объектов, а права более 7600 граждан были восстановлены. В конце 2024 года в эксплуатацию ввели последний долгострой из списка — ЖК «Тридевяткино царство».
В связи с этим дальнейший созыв комиссии является нецелесообразным, а соответствующую статью закона нужно признать утратившей силу, говорится в пояснительной записке.