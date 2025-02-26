В Ленобласти отменили одну из статей закона о поддержке дольщиков

В 2019 году в области создали реестр проблемных объектов. В прошлом году из него исключили 26 объектов, а права более 7600 граждан были восстановлены. В конце 2024 года в эксплуатацию ввели последний долгострой из списка — ЖК «Тридевяткино царство».