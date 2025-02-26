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Что пишут зарубежные СМИ о сделке между США и Украиной

Cтало известно, что Киев и Вашингтон согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых на Украине. Предлагаем ознакомиться с реакцией зарубежных СМИ на это событие.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

France 24

Украина и США достигли рамочного соглашения о широкой экономической сделке. Прогресс в переговорах наметился после того, как Трамп и Зеленский на прошлой неделе обменялись колкими замечаниями. Подписание итогового соглашения может состояться в пятницу, в связи чем готовится визит Зеленского в Вашингтон.

Associated Press

Подписание итогового оглашения предоставило бы Зеленскому и Трампу возможность обсудить продолжение военной помощи Украине, и именно поэтому Киев стремится завершить сделку.

CBS

Трамп охарактеризовал доступ США к украинским полезным ископаемым как способ отплатить Вашингтону за военную помощь, оказанную им Киеву за последние три года.

The Washington Post

США требуют беспрепятственный доступ к ресурсам Украины, но мало что предлагают взамен. Это можно сравнить с требованиями империи XIX века о добыче ресурсов в колонии.

The New York Times

Сделка последовала за интенсивной кампанией давления со стороны Трампа, включая оскорбления и угрозы. Критики говорят, что в проекте соглашения не учитывались человеческие жертвы, которые Украина уже заплатила за безопасность Европы.

NBC

Трамп заявил, что соглашение обеспечит Киеву помощь на миллиарды долларов, «много техники и военного снаряжения, а также право продолжать борьбу».

Axios

Текст документа содержит положение, касающееся проектов на территориях, «временно оккупированных Российской Федерацией, в случае деоккупации таких территорий». Внизу документа оставлены места для подписей госсекретаря Марко Рубио и его украинского коллеги Андрея Сибиги.

Financial Times

Хотя в окончательной редакции соглашения, датированной 25 февраля, отсутствуют четкие гарантии безопасности, официальные лица утверждают, что они договорились о гораздо более выгодных условиях.

Для Украины сделка — это способ расширить отношения с США, которые в течение трех лет были основным донором военной помощи Киеву.

Reuters

Хотя данная сделка для большей части мира будет выглядеть как «своего рода пиратство», Киеву необходимо заручиться поддержкой Трампа и законодателей-республиканцев.

Трампу же сделка обеспечит «преимущество в игре».

ВВС*

Трамп утверждает, что благодаря этой сделке США получат больше, чем потратили на Украину. То есть в эпоху Трампа помощь США предоставляется на определенных условиях. Это фундаментальная перестройка американской внешней политики за последние более чем 75 лет.

В следующие четыре года Трамп и его внешнеполитическая команда будут применять аналогичные принципы по всему миру.

The Independent

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) тонко завуалированный выпад в адрес Трампа, осудив «неопределенность и непредсказуемость, сделки».

India TV

Победителем в российско-украинском конфликте, скорее всего, станет Трамп. Жесткая позиция США в отношении Украины, похоже, уже принесла свои плоды.

Market Watch

Внешняя политика Трампа гораздо менее непредсказуема, чем может показаться по шокирующим заголовкам газет. Он всего лишь делает то, что обещал сделать в рамках своей концепции «Америка прежде всего».

FXStreet

Украина заключит с США крупную сделку по добыче полезных ископаемых. Ставки высоки — это стратегическая игра за власть, замаскированная под экономический пакт.

*Cайт ВВС заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры

экономика
дипломатия
Трамп Дональд