France 24
Украина и США достигли рамочного соглашения о широкой экономической сделке. Прогресс в переговорах наметился после того, как Трамп и Зеленский на прошлой неделе обменялись колкими замечаниями. Подписание итогового соглашения может состояться в пятницу, в связи чем готовится визит Зеленского в Вашингтон.
Associated Press
Подписание итогового оглашения предоставило бы Зеленскому и Трампу возможность обсудить продолжение военной помощи Украине, и именно поэтому Киев стремится завершить сделку.
CBS
Трамп охарактеризовал доступ США к украинским полезным ископаемым как способ отплатить Вашингтону за военную помощь, оказанную им Киеву за последние три года.
The Washington Post
The New York Times
Сделка последовала за интенсивной кампанией давления со стороны Трампа, включая оскорбления и угрозы. Критики говорят, что в проекте соглашения не учитывались человеческие жертвы, которые Украина уже заплатила за безопасность Европы.
NBC
Трамп заявил, что соглашение обеспечит Киеву помощь на миллиарды долларов, «много техники и военного снаряжения, а также право продолжать борьбу».
Axios
Текст документа содержит положение, касающееся проектов на территориях, «временно оккупированных Российской Федерацией, в случае деоккупации таких территорий». Внизу документа оставлены места для подписей госсекретаря Марко Рубио и его украинского коллеги Андрея Сибиги.
Financial Times
Хотя в окончательной редакции соглашения, датированной 25 февраля, отсутствуют четкие гарантии безопасности, официальные лица утверждают, что они договорились о гораздо более выгодных условиях.
Reuters
Хотя данная сделка для большей части мира будет выглядеть как «своего рода пиратство», Киеву необходимо заручиться поддержкой Трампа и законодателей-республиканцев.
ВВС*
Трамп утверждает, что благодаря этой сделке США получат больше, чем потратили на Украину. То есть в эпоху Трампа помощь США предоставляется на определенных условиях. Это фундаментальная перестройка американской внешней политики за последние более чем 75 лет.
The Independent
Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) тонко завуалированный выпад в адрес Трампа, осудив «неопределенность и непредсказуемость, сделки».
India TV
Победителем в российско-украинском конфликте, скорее всего, станет Трамп. Жесткая позиция США в отношении Украины, похоже, уже принесла свои плоды.
Market Watch
Внешняя политика Трампа гораздо менее непредсказуема, чем может показаться по шокирующим заголовкам газет. Он всего лишь делает то, что обещал сделать в рамках своей концепции «Америка прежде всего».
FXStreet
Украина заключит с США крупную сделку по добыче полезных ископаемых. Ставки высоки — это стратегическая игра за власть, замаскированная под экономический пакт.
*Cайт ВВС заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры