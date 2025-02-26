Трудовой кодекс планируют скорректировать. Какие изменения ожидаются?

Министр отметила, что 2025 год очень важен. Подводятся итоги нынешней пятилетки и обозначаются задачи и вырисовываются перспективы, на которые система будет ориентироваться в последующей пятилетке. Кроме того, этот год открывает пятилетку качества. «Все вместе обязательно должно дать высокие результаты», — сказала Наталия Павлюченко.