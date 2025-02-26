Трудовой кодекс планируют скорректировать. Какие изменения ожидаются?

Более 40% производственного травматизма происходит по вине работника. Какие меры будут приниматься? Бумажные больничные постепенно уйдут в прошлое. Когда появятся электронные?
По словам Наталии Павлюченко, имеется запрос на развитие трудовых отношений. Поэтому, несмотря на то, что с начала 2024 года вступили в силу новации Трудового кодекса, на повестке, согласно плану подготовки проектов законодательных актов на 2025 год, изменения в ТК.
В ноябре вносим в правительство проект. Создана рабочая группа, которая непосредственно уже вырабатывает новые подходы, — сказала Наталия Павлюченко. — На что запрос? Развитие новых форм дистанционной занятости, совершенствование контрактной формы найма и, конечно, это четкое разграничение между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями.
Кроме того, в рамках продуктивного межведомственного диалога планируется внедрить ряд новаций для семей, воспитывающих детей, которые планируется.
Министр отметила, что 2025 год очень важен. Подводятся итоги нынешней пятилетки и обозначаются задачи и вырисовываются перспективы, на которые система будет ориентироваться в последующей пятилетке. Кроме того, этот год открывает пятилетку качества. «Все вместе обязательно должно дать высокие результаты», — сказала Наталия Павлюченко.