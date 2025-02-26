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Трудовой кодекс планируют скорректировать. Какие изменения ожидаются?

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовой кодекс (ТК) планируют скорректировать. Какие изменения ожидаются, рассказала журналистам министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко перед итоговой коллегией Министерства труда и социальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

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По словам Наталии Павлюченко, имеется запрос на развитие трудовых отношений. Поэтому, несмотря на то, что с начала 2024 года вступили в силу новации Трудового кодекса, на повестке, согласно плану подготовки проектов законодательных актов на 2025 год, изменения в ТК.

В ноябре вносим в правительство проект. Создана рабочая группа, которая непосредственно уже вырабатывает новые подходы, — сказала Наталия Павлюченко. — На что запрос? Развитие новых форм дистанционной занятости, совершенствование контрактной формы найма и, конечно, это четкое разграничение между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями.

Кроме того, в рамках продуктивного межведомственного диалога планируется внедрить ряд новаций для семей, воспитывающих детей, которые планируется.

Министр отметила, что 2025 год очень важен. Подводятся итоги нынешней пятилетки и обозначаются задачи и вырисовываются перспективы, на которые система будет ориентироваться в последующей пятилетке. Кроме того, этот год открывает пятилетку качества. «Все вместе обязательно должно дать высокие результаты», — сказала Наталия Павлюченко.

экономика
занятость