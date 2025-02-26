Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что означает договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности

Совет Федерации официально утвердил закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подписание документа состоялось в декабре 2024 года в Минске. Договор заверили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Соглашение определяет взаимные обязательства двух государств-союзников в обеспечении обороны, защите независимости, неприкосновенности территорий, сообщает «Интерфакс».

Из статьи 6 документа следует, что ядерное оружие России рассматривается как фактор предотвращения ядерных и военных конфликтов, а также как сдерживающее средство, использовать которое можно только в качестве «крайней и вынужденной меры».

В договоре говорится, что российское ядерное оружие может применяться в случае нападения с использованием не только ядерного оружия, но и другого оружия массового поражения и обычного оружия, если появляется критическая угроза суверенитету и территориальной целостности.

Документ определяет, что для защиты Белоруссии решение о применении ядерного оружия принимается в порядке, который утвердили обе стороны.

В статье 4 договора указано, что союзники будут считать вооруженное нападение на Россию или Белоруссию актом агрессии против Союзного государства и могут ответить с использованием всех сил и средств, что соответствует Уставу ООН и законодательству двух стран.

В документе есть положение, позволяющее России создавать и размещать на территории Белоруссии военные базы и воинский контингент.

Для связи и координации мер по обеспечению эффективности договора в России и Белоруссии назначат спецпредставителей, встречи которых будут происходить минимум дважды в год.

Срок действия договора о гарантиях безопасности рассчитан на 10 лет. Продление его будет производиться автоматически.

дипломатия
Совет Федерации
закон