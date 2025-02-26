Что означает договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности

Подписание документа состоялось в декабре 2024 года в Минске. Договор заверили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Соглашение определяет взаимные обязательства двух государств-союзников в обеспечении обороны, защите независимости, неприкосновенности территорий, сообщает «Интерфакс».
В договоре говорится, что российское ядерное оружие может применяться в случае нападения с использованием не только ядерного оружия, но и другого оружия массового поражения и обычного оружия, если появляется критическая угроза суверенитету и территориальной целостности.
Документ определяет, что для защиты Белоруссии решение о применении ядерного оружия принимается в порядке, который утвердили обе стороны.
В статье 4 договора указано, что союзники будут считать вооруженное нападение на Россию или Белоруссию актом агрессии против Союзного государства и могут ответить с использованием всех сил и средств, что соответствует Уставу ООН и законодательству двух стран.
Для связи и координации мер по обеспечению эффективности договора в России и Белоруссии назначат спецпредставителей, встречи которых будут происходить минимум дважды в год.
Срок действия договора о гарантиях безопасности рассчитан на 10 лет. Продление его будет производиться автоматически.