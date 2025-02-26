МИД Беларуси отреагировал на начало диалога России и США

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на начало диалога между Россией и США, передает БелТА.
— Мы приветствуем начавшийся диалог между Россией и США по урегулированию конфликта, — отметил министр, рассчитывая на силу дипломатии для возвращения мира в регионе.
Еще белорусский министр напомнил, что Беларусью неоднократно выдвигались инициативы для снижения военно-политической напряженности и восстановления доверия, также и на территории Украины.
Также глава белорусской дипломатии призвал перестать разговаривать «в формате политических ультиматумов и безумных экономических санкций».
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил российско-американские переговоры: «Обольщаться не надо».
Еще Лукашенко поговорил по телефону с Рахмоном, уточнив график встреч.