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МИД Беларуси отреагировал на начало диалога России и США

МИД Беларуси оценил начавшийся диалог между Россией и США.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на начало диалога между Россией и США, передает БелТА.

Так, глава МИД Максим Рыженков, участвуя в сегменте высокого уровня Конференции ООН по разоружению, поприветствовал начало российско-американского диалога.

— Мы приветствуем начавшийся диалог между Россией и США по урегулированию конфликта, — отметил министр, рассчитывая на силу дипломатии для возвращения мира в регионе.

Еще белорусский министр напомнил, что Беларусью неоднократно выдвигались инициативы для снижения военно-политической напряженности и восстановления доверия, также и на территории Украины.

Также глава белорусской дипломатии призвал перестать разговаривать «в формате политических ультиматумов и безумных экономических санкций».

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил российско-американские переговоры: «Обольщаться не надо».

Еще Лукашенко поговорил по телефону с Рахмоном, уточнив график встреч.