Брифинг Сергея Лаврова по итогам визита в Катар. Главные заявления

Министр иностранных дел России уточнил, что этот вопрос не обсуждался в Эр-Рияде. Лавров отметил, что Россия и США говорили о необходимости снятия искусственных препятствий для развития взаимовыгодных экономических и других связей. В этом заинтересован как российский, так и американский бизнес. Также министр уточнил, что приглашение Владимира Путина, адресованное иностранным инвесторам и направленное на совместную работу по редкоземельным металлам, подразумевает «всю территорию Российской Федерации в полном соответствии с ее Конституцией».