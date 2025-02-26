Брифинг Сергея Лаврова по итогам визита в Катар. Главные заявления

Встреча дипломатов России и США
Лавров сообщил, что 27 февраля российские и американские дипломаты высокого уровня встретятся в Стамбуле. Основной темой станет возобновление деятельности посольств в России и США.
Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно.
Использование замороженных активов России
Этот вопрос еще системно не обсуждался на Западе, но тема будет актуализирована в контексте урегулирования украинского кризиса. Лавров отметил, что необходимость решения вопроса по замороженным активам РФ понимают также и американцы.
Что касается наших активов, которые сворованы, прежде всего европейцами, то нет, вы знаете, об этом никаких конкретных разговоров не было. Но то, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет — нет никаких сомнений, это естественно.
Урегулирование конфликта на Украине
Лавров не считает уместным отправлять миротворцев на Украину. Он отметил, что Россию никто не спрашивал такой возможности. Более того, это может привести к эскалации конфликта.
Подход этот, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул, на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить.
Заморозка военных действий по линии соприкосновения невозможна.
Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов: там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре.
Разработка редкоземельных металлов в новых регионах России
Министр иностранных дел России уточнил, что этот вопрос не обсуждался в Эр-Рияде. Лавров отметил, что Россия и США говорили о необходимости снятия искусственных препятствий для развития взаимовыгодных экономических и других связей. В этом заинтересован как российский, так и американский бизнес. Также министр уточнил, что приглашение Владимира Путина, адресованное иностранным инвесторам и направленное на совместную работу по редкоземельным металлам, подразумевает «всю территорию Российской Федерации в полном соответствии с ее Конституцией».
Снятие европейских санкций с Сирии
Мы, кстати, высказались в Организации Объединенных Наций за то, чтобы немедленно все эти санкции были сняты. Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий.
Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что европейские страны предложили частично снять ограничения с Сирии при условии «вышвыривания» из страны России. Россия продолжит работу по отмене санкций с Сирии.