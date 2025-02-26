Ленобласть расширяет связи со странами Африки

Морские порты Ленинградской области и Танзании могут стать основой для деловых связей и стыковочным торговым коридором для России и стран Африки. Перспективы развития двусторонних связей обсудили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Танзании в РФ Фредрик Кибута. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.