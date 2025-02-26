Ленобласть расширяет связи со странами Африки

Морские порты Ленинградской области и Танзании могут стать основой для деловых связей и стыковочным торговым коридором для России и стран Африки. Перспективы развития двусторонних связей обсудили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Танзании в РФ Фредрик Кибута. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
Ленинградская область и Танзания будут сотрудничать в развитии торговых и экспортно-импортных связей, туризма, а также культурного и бизнес-обмена.
Губернатор пригласил бизнес-сообщество Танзании для обсуждения конкретных проектов на Балтийском экономическом форуме БРИФ-2025, делегацию молодежи — на форумы «Александра Невского» и «Ладога», а также предложил подписать соглашение о сотрудничестве между Ленинградским государственным университетом имени А. С. Пушкина и университетом Танзании.