AP: cуд дал администрации Трампа два дня на разморозку иностранной помощи

Ранее администрация Трампа также опубликовала список «нелепых трат» Агентства США по международному развитию. В публикации говорилось, что USAID выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. — на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн — на «ЛГБТ-активизм» в Гватемале. Также агентство USAID профинансировало туризм в Египте и постановку «мюзикла DEI» в Ирландии.