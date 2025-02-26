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Бербок: ЕС не знает, можно ли положиться в вопросах обороны на США

ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, отметила глава МИД ФРГ.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. ЕС сейчас не знает, можно ли положиться в вопросах обороны на Соединенные Штаты, а поэтому должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которое распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Мы сегодня не знаем, можем ли положиться в нашей обороне на американских друзей», — заявила министр. «Поэтому мы, европейцы, должны быть в состоянии отвечать за собственную безопасность и продолжать повышать наши европейские возможности по сдерживанию — всеми имеющимися в распоряжении средствами», — считает она.

«Учитывая исторический этап, на пороге которого мы стоим, необходимы инвестиции в небывалом масштабе», — полагает Бербок. «В этой связи важным шагом было бы ослабление Пакта стабильности и роста ЕС, с тем чтобы страны-члены могли увеличить свои расходы на оборону», — предложила глава МИД ФРГ. Но она считает, что «и этого будет недостаточно для некоторых государств, в бюджетах которых осталось мало финансовых возможностей из-за уже высокой задолженности».

«Поэтому нам нужен европейский фонд обороны в объеме, соответствующем вызовам», — заявила министр. Она также призвала к более тесному сотрудничеству в вопросах совместных закупок и производства военной продукции.