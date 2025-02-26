Бербок: ЕС не знает, можно ли положиться в вопросах обороны на США

«Учитывая исторический этап, на пороге которого мы стоим, необходимы инвестиции в небывалом масштабе», — полагает Бербок. «В этой связи важным шагом было бы ослабление Пакта стабильности и роста ЕС, с тем чтобы страны-члены могли увеличить свои расходы на оборону», — предложила глава МИД ФРГ. Но она считает, что «и этого будет недостаточно для некоторых государств, в бюджетах которых осталось мало финансовых возможностей из-за уже высокой задолженности».