Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID

«Я направила обращение к главе Департамента эффективности американского правительства Илону Маску с просьбой провести отдельное расследование и предоставить список всех организаций и частных лиц, которые получали деньги USAID в Молдавии», — написала Таубер в своем Telegram-канале.
Она сообщил, что обеспокоена фактами о десятках миллионов долларов, «которые годами закачивались в Молдавию».
«Эти финансы помогали правящему режиму уничтожать свободу слова, преследовать оппозицию и превращать систему правосудия в карманную карательную машину. Я уверена, что пока мы обнаружили лишь верхушку этого айсберга — истинные масштабы этой грязной игры поразят и новую администрацию Белого дома, и весь молдавский народ», — заявила депутат.
Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. При этом часть финансирования поступала в том числе и в Молдавию.