Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID

Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. При этом часть финансирования поступала в том числе и в Молдавию.