Опубликован текст соглашения США и Украины по полезным ископаемым

Основные пункты соглашения:
- Правительства Украины и США создадут инвестиционный фонд восстановления Украины с совместным управлением;
- Украина будет вносить в фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы);
- правительство США «поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления мира»;
- участники соглашения договорились «определить шаги для защиты взаимных инвестиций»;
- рабочие группы США и Украины начнут разработку соглашения, которое будет регулировать деятельность инвестиционного фонда.
Украина отвергла предыдущие версии соглашения, оспаривая размер требумой США суммы компенсации за военную помощь. Киев также требовал внести в сделку пункт о гарантиях безопасности, однако в итоговой формулировке не говорится об обязательствах Вашингтона по этому вопросу. По данным источников «Европейской правды», возможно внесение точечных изменений в соглашение, но основные положения утверждены окончательно.