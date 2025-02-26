Опубликован текст соглашения США и Украины по полезным ископаемым

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения Украины и США по полезным ископаемым, обсуждаемого последние несколько недель. Сделка может быть подписана во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинская сторона утверждает, что переговорщики договорились о более выгодных условиях для Киева. В частности, США отказались от требования получить доход в размере $500 млрд от украинских ресурсов.