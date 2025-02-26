Адвокат Виктора Гончарова обжаловал арест советника губернатора

Ранее Ленинский районный суд Ростова постановил заключить Гончарова под стражу на два месяца по делу Константина Рачаловского. Замгубернатора и министра сельского хозяйства подозревают в превышении должностных полномочий. ПО версии следствия, он выделял субсидии предприятиям, находившимся в трудном финансовом положении и впоследствии обанкротившимся. На эти цели он потратил 156 млн руб.