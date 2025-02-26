В Омской области обсудят отмену еще одного района

Напомним, что с 2024 года в Омской области инициирована муниципальная реформа по так называемой «отмене районов» и переходе их в муниципальные округа.
Таким образом, Усть-Ишимский район следом за остальными выходит с инициативой перехода на одноуровневую систему местного самоуправления.
«Преобразование путем объединения поселений является объективным и целесообразным процессом, направленным на возможность внедрения одноуровневой системы управления территорией, концентрацию бюджетных средств, с целью создания условий для более качественного решения вопросов местного значения, что поспособствует устойчивому социально-экономическому развитию территории каждого из объединенных муниципальных образований», — говорится в пояснительной записке проекта закона по Усть-Ишимскому району (копия имеется в распоряжении «СуперОмска». — Прим. Ред.).
Добавим, что в середине февраля 2025 года стало известно об отставке главы Усть-Ишимского района Александра Седельникова. Исполняющим обязанности главы муниципалитета утвержден Владимир Лютенко.
Напомним, что на 13 апреля 2025 года назначены выборы новых советов депутатов еще в 14 районах, которые планируют переход на одноуровневую систему местного самоуправления путем объединения поселений. Это Азовский, Большереченский, Кормиловский, Крутинский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, Саргатский, Таврический, Тюкалинский и Шербакульский районы.
Ранее министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова по обращению «СуперОмска» сообщила о том, что инициативы о преобразовании в муниципальные округа приняты в 25 районах. Часть из них проведут выборы советов в апреле, а часть — в единый день голосования в сентябре.
Первыми районами Омской области, преобразованными в муниципальные округа, стали Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский. В декабре 2024 года там состоялись выборы новых советов.