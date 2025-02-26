Депутаты Ленобласти позаботились о комфорте пассажиров автобусов

«По причине ремонта дорог, аварий, а также повышенной востребованности на некоторых участках федеральных трасс возникают многочасовые пробки, в связи с чем пассажиры вынуждены длительное время стоять в автобусе, добираясь на работу, учебу, дачные участки или до дома, что может негативно отразиться на здоровье граждан, особенно пожилого возраста и малолетних детей», — указано в пояснительной записке к обращению по вопросу перевозки пассажиров на пригородных маршрутах".