Депутаты Ленобласти позаботились о комфорте пассажиров автобусов

Проблему пригородных маршрутов парламентарии разбирали на примере автобуса № 565, который связывает областной город Кировск с Санкт-Петербургом. Конечная точка маршрута — станция метро «Улица Дыбенко». Сейчас на нем работают автобусы так называемой большой вместимости — более ста пассажиров, при этом сидячих мест в салоне — не более трети.
Основная часть маршрута проходит по федеральной трассе «Кола», разрешенная скорость движения на ней 90 километров в час. С одной стороны, как указывают инициаторы обращения Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, это создает повышенную опасность — например, в случае резкого торможения, с другой стороны — иногда поездка затягивается в силу объективных причин.
«По причине ремонта дорог, аварий, а также повышенной востребованности на некоторых участках федеральных трасс возникают многочасовые пробки, в связи с чем пассажиры вынуждены длительное время стоять в автобусе, добираясь на работу, учебу, дачные участки или до дома, что может негативно отразиться на здоровье граждан, особенно пожилого возраста и малолетних детей», — указано в пояснительной записке к обращению по вопросу перевозки пассажиров на пригородных маршрутах".
Поэтому депутаты предлагают рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, устанавливающих перевозку пассажиров на пригородных маршрутах по правилам, предусмотренным для междугородних маршрутов, если расстояние составляет 10 километров и более и преодолевать его необходимо по автодорогам первой категории. Сейчас, напомним, закон разрешает считать пригородными перевозками расстояние до 50 километров без учета категории трассы.
Председатель комитета по транспорту администрации Ленинградской области Михаил Пристяжнюк в свою очередь отметил, что переход на так называемые «туристические автобусы» (только сидячие места, вместимость 45 человек) потребует существенного увеличения численности подвижного состава во всех регионах РФ. Кроме того, такие автобусы не имеют технических возможностей для перевозки маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Окончательно в целесообразности изменений, которых потребуют федеральные нормативные акты, связанные с пассажирскими перевозками, разберутся в правительстве РФ. Обращение к премьер-министру РФ поддержали 28 депутатов.
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.