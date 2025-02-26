Проигравший выборы мэра Березовского отказался покидать свой пост

30 января действующий глава Березовского городского округа Писцов проиграл на выборах мэра. За него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, которая пыталась снять свою кандидатуру, — 17. Ей дали 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она так и не появилась.