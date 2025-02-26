Рубио заявил, что США не могут продолжать субсидировать союзников по НАТО

«Единственное, что угрожает НАТО — это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, которые имеют недостаточно вооруженных сил или чьи вооруженные силы недостаточно сильные потому, что они [страны] не тратили на них средств, — сказал он в интервью Fox News. — Есть богатые страны, особенно в Западной Европе, у которых полно средств, и они должны тратить их на национальную безопасность, однако этого не происходит. Есть страны, которые тратят 1,5% от размера своей экономики, и мы не можем продолжать их субсидировать. Это несправедливо и неустойчиво».