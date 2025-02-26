Рубио заявил, что США не могут продолжать субсидировать союзников по НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают несправедливым тот факт, что Вашингтону приходится субсидировать союзников по НАТО, и не намерены продолжать это делать. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Единственное, что угрожает НАТО — это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, которые имеют недостаточно вооруженных сил или чьи вооруженные силы недостаточно сильные потому, что они [страны] не тратили на них средств, — сказал он в интервью Fox News. — Есть богатые страны, особенно в Западной Европе, у которых полно средств, и они должны тратить их на национальную безопасность, однако этого не происходит. Есть страны, которые тратят 1,5% от размера своей экономики, и мы не можем продолжать их субсидировать. Это несправедливо и неустойчиво».
Вместе с тем глава американского внешнеполитического ведомства не согласился с утверждением, что США хотят уйти из Европы. «Мы говорим им [Европе], что надо делать больше, ведь это их континент», — указал он.
На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация Соединенных Штатов требует, чтобы все союзники по НАТО выполнили свои обязательства по доведению военных расходов до 2% ВВП уже к следующему саммиту альянса в июне этого года. Дональд Трамп после вступления в должность президента США неоднократно заявлял о намерении добиться того, чтобы государства — члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.