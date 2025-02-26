Конституционный суд подтвердил свою позицию по смертной казни в России

«Позиция Конституционного суда Российской Федерации по вопросу применения смертной казни в России закреплена в постановлении от 2 февраля 1999 года, а также в определениях от 19 ноября 2009 года и от 9 ноября 2010 года, согласно которым в стране сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни. Данные решения обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений», — пояснила представитель пресс-службы в ответ на запрос ТАСС.