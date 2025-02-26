NBC: сторонники Трампа хотят переписать конституцию для его третьего срока

Сам господин Трамп после победы на выборах шутил о возможности переизбрания на третий срок. «Шутка президента Трампа о третьем сроке похожа на шутку шеф-повара о том, что он хочет присудить своему ресторану звезду Мишлен. Очевидно, этого не произойдет, но забавно наблюдать, как критики сходят с ума по этому поводу», — сказал в интервью NBC Брэд Парскейл, руководитель предвыборной кампании господина Трампа в 2020 году.