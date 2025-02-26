NBC: сторонники Трампа хотят переписать конституцию для его третьего срока

Сейчас 22 поправка к Конституции США запрещает баллотироваться на должность президента более двух сроков.
«Нет никаких сомнений в том, что президент Трамп может быть избран на пост президента снова», — приводит NBC комментарий отставного судьи федерального апелляционного суда Джорджа Майкла Латтига.
В прошедшие выходные на Конференции консервативных политических действий в окрестностях Вашингтона выставили плакат «Проект третьего срока». На нем американский президент изображен в императорском одеянии Юлия Цезаря, а внизу надпись: «За Трампа в 2028 году… и далее!».
Сам господин Трамп после победы на выборах шутил о возможности переизбрания на третий срок. «Шутка президента Трампа о третьем сроке похожа на шутку шеф-повара о том, что он хочет присудить своему ресторану звезду Мишлен. Очевидно, этого не произойдет, но забавно наблюдать, как критики сходят с ума по этому поводу», — сказал в интервью NBC Брэд Парскейл, руководитель предвыборной кампании господина Трампа в 2020 году.
Республиканец Энди Оглс вынес на обсуждение в Конгрессе резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку в конце января. Если Дональда Трампа изберут вновь, он уйдет с поста в 2033 году в возрасте 86 лет.