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СМИ: ВВС США находятся в наименее боеспособном состоянии за всю историю

Стивен Файнберг, выдвинутый на пост заместителя министра обороны США, на слушаниях по утверждению в должности признал резкое уменьшение боеготовности Военно-воздушных сил США, пишет журнал Air & Space Forces.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Минобороны РК/AP
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Файнберг — миллиардер и один из руководителей частной фирмы Cerberus Capital Management, инвестирующей в оборонные компании. Для полного понимания картины Файнберг на слушаниях настаивал на получении доступа к секретным документам Пентагона, в том числе к информации о передовом оружии противников, например к данным по китайскому истребителю пятого поколения J-20, говорится в статье.

Тем не менее он уже признал ряд проблем.

В частности он заявил, что имеются трудности с выбором истребителя шестого поколения для ВВС США — программой NGAD, которая была приостановлена прошлым летом для проведения дополнительного анализа.

Возникли сомнения, что требования программы соответствовали технологическим изменениям, а ее доступность вызывала беспокойство.

Также был упомянут процесс старения и сокращения количества самолетов, которые сейчас находятся на вооружении ВВС США.

Служба планирует списать на несколько сотен самолетов больше, чем будет закуплено в ближайшие годы.

К тому же новый министр обороны США Питер Хегсет попросил каждую организацию Пентагона выделить 8% средств на финансирование приоритетных программ администрации Трампа.

Это еще больше усугубит нынешнее положение ВВС США, которые являются самыми старыми, малочисленными и наименее подготовленными за всю их историю.

Гарри Питерс
сенатор от Мичигана

Аналогичное мнение в письменных показаниях выразил и Файнберг. Он отметил, что ВВС США являются «старейшими и наименьшими» по численности из когда-либо существовавших.

При этом он подчеркнул, что требования, предъявляемые к американским ВВС, «превышают их нынешние возможности».

Пока не решен вопрос с истребителем шестого поколения, Файнберг предложил полагаться на обновленные истребители F-35 и сочетание самолетов четвертого и пятого поколений, чтобы «сбалансировать возможности и доступность по цене».

В своем вступительном слове он в общих чертах изложил свои взгляды на задачи Пентагона и оборонно-промышленного комплекса США. Он призвал избавиться от устаревших программ и сосредоточиться на приоритетных целях и рентабельности проектов. Только так, на его взгляд, США смогут задействовать свой «огромный инновационный потенциал и победить Китай».

При этом абсолютным приоритетом Файнберг назвал модернизацию ядерных сил США.

«Нет ничего более важного, чем наша ядерная модернизация», — заявил он. В случае утверждения в должности Файнберг намерен настаивать на разработке гиперзвуковых ракет, чтобы не уступить в этой гонке противникам. «Двумя равными конкурентами» в области ядерного оружия кандидат на пост замминистра признал Россию и Китай.