СМИ: ВВС США находятся в наименее боеспособном состоянии за всю историю

Файнберг — миллиардер и один из руководителей частной фирмы Cerberus Capital Management, инвестирующей в оборонные компании. Для полного понимания картины Файнберг на слушаниях настаивал на получении доступа к секретным документам Пентагона, в том числе к информации о передовом оружии противников, например к данным по китайскому истребителю пятого поколения J-20, говорится в статье.