СМИ: ВВС США находятся в наименее боеспособном состоянии за всю историю

Файнберг — миллиардер и один из руководителей частной фирмы Cerberus Capital Management, инвестирующей в оборонные компании. Для полного понимания картины Файнберг на слушаниях настаивал на получении доступа к секретным документам Пентагона, в том числе к информации о передовом оружии противников, например к данным по китайскому истребителю пятого поколения J-20, говорится в статье.
Тем не менее он уже признал ряд проблем.
Возникли сомнения, что требования программы соответствовали технологическим изменениям, а ее доступность вызывала беспокойство.
Также был упомянут процесс старения и сокращения количества самолетов, которые сейчас находятся на вооружении ВВС США.
К тому же новый министр обороны США Питер Хегсет попросил каждую организацию Пентагона выделить 8% средств на финансирование приоритетных программ администрации Трампа.
Это еще больше усугубит нынешнее положение ВВС США, которые являются самыми старыми, малочисленными и наименее подготовленными за всю их историю.
Аналогичное мнение в письменных показаниях выразил и Файнберг. Он отметил, что ВВС США являются «старейшими и наименьшими» по численности из когда-либо существовавших.
Пока не решен вопрос с истребителем шестого поколения, Файнберг предложил полагаться на обновленные истребители F-35 и сочетание самолетов четвертого и пятого поколений, чтобы «сбалансировать возможности и доступность по цене».
В своем вступительном слове он в общих чертах изложил свои взгляды на задачи Пентагона и оборонно-промышленного комплекса США. Он призвал избавиться от устаревших программ и сосредоточиться на приоритетных целях и рентабельности проектов. Только так, на его взгляд, США смогут задействовать свой «огромный инновационный потенциал и победить Китай».
«Нет ничего более важного, чем наша ядерная модернизация», — заявил он. В случае утверждения в должности Файнберг намерен настаивать на разработке гиперзвуковых ракет, чтобы не уступить в этой гонке противникам. «Двумя равными конкурентами» в области ядерного оружия кандидат на пост замминистра признал Россию и Китай.