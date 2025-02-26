Зеленский заявил, что не согласился бы компенсировать США и 10 центов

По словам президента Украины, он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов». «Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны. Если в следующем соглашении будет условие, что новая помощь не будет бесплатной, я не буду играть. Скажут что — мы будем возвращать», — уточнил он.