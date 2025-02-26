Несмотря на первоначальное сопротивление и отпор общественности, Киев в конечном счете признал реальность: обеспечение долгосрочной поддержки со стороны США требует выполнения американских требований, говорится в статье.
США получат права на совместную разработку огромных запасов нефти, газа и минеральных ресурсов Украины. Примечательно, что сделка не распространяется на нефтегазовых гигантов Украины: «Нафтогаз» и «Укрнафту». Это позволит Киеву сохранить контроль над своими потоками доходов.
Хотя в соглашении нет четких гарантий безопасности со стороны США, сделка практически гарантирует американское участие в обеспечении стабильности Украины.
Сдвиг в политике США неоспорим, и Киев ведет игру с высокими ставками, чтобы гарантировать, что он останется незаменимым в долгосрочных стратегических расчетах Вашингтона.
Сделка знаменует собой значительный геополитический сдвиг. Приведет ли она к долгосрочной безопасности или окажется всего лишь экономическим буфером, еще предстоит узнать. Но ясно одно: Украина не намерена ждать, пока это выяснится.