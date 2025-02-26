FXS: сделка Украины и США — стратегическая игра за власть, замаскированная под экономический пакт

После нескольких недель политического театра и дипломатического позерства Украина без лишнего шума заключила с США сделку по добыче полезных ископаемых. Это шаг, который выходит за рамки экономического сотрудничества: он стратегически связывает будущее Украины с интересами Вашингтона, пишет аналитик Стивен Иннес в статье для FXStreet.