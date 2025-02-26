Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FXS: сделка Украины и США — стратегическая игра за власть, замаскированная под экономический пакт

После нескольких недель политического театра и дипломатического позерства Украина без лишнего шума заключила с США сделку по добыче полезных ископаемых. Это шаг, который выходит за рамки экономического сотрудничества: он стратегически связывает будущее Украины с интересами Вашингтона, пишет аналитик Стивен Иннес в статье для FXStreet.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Несмотря на первоначальное сопротивление и отпор общественности, Киев в конечном счете признал реальность: обеспечение долгосрочной поддержки со стороны США требует выполнения американских требований, говорится в статье.

США получат права на совместную разработку огромных запасов нефти, газа и минеральных ресурсов Украины. Примечательно, что сделка не распространяется на нефтегазовых гигантов Украины: «Нафтогаз» и «Укрнафту». Это позволит Киеву сохранить контроль над своими потоками доходов.

Хотя в соглашении нет четких гарантий безопасности со стороны США, сделка практически гарантирует американское участие в обеспечении стабильности Украины.

Поскольку корпоративные интересы США теперь напрямую связаны с ресурсным сектором Украины, любые агрессивные действия со стороны России рискуют вызвать гораздо более масштабные экономические и геополитические последствия.

Сдвиг в политике США неоспорим, и Киев ведет игру с высокими ставками, чтобы гарантировать, что он останется незаменимым в долгосрочных стратегических расчетах Вашингтона.

Внедряя американские финансовые интересы в нефтегазовый сектор страны, Киев фактически закрепляет участие США в судьбе Украины — нравится это будущим американским администрациям или нет.

Сделка знаменует собой значительный геополитический сдвиг. Приведет ли она к долгосрочной безопасности или окажется всего лишь экономическим буфером, еще предстоит узнать. Но ясно одно: Украина не намерена ждать, пока это выяснится.

переговоры
дипломатия