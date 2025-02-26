Экс-премьер Молдавии предрек новый энергетический кризис в стране

«Правительство хранит гробовое молчание перед лицом надвигающегося энергетического кризиса. До конца отопительного сезона остался всего один месяц, и отсутствие конкретных действий не может быть оправдано. Грядет новый энергетический кризис, и граждане должны знать, какие меры принимаются для его предотвращения», — написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство обещало ограничить цены на первые 110 кВт/ч для всех потребителей до декабря 2025 года. Эта мера касается около 1 миллиона потребителей и обойдется в 100 миллионов долларов.
«В какой форме будут покрыты эти расходы? Будут ли взяты кредиты? Есть ли гарантия, что в будущем гражданам не придется платить в три раза больше? Я требую официальных, немедленных ответов, конкретных действий и полной прозрачности в управлении энергетическими ресурсами страны», — добавил экс-премьер.
Политик полагает, что правительство должно четко, твердо и недвусмысленно ответить на эти вопросы.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.