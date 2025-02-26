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Последние новости к вечеру 26 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 26 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 26 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 февраля 2025 года.

Лавров исключил заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения

Источник: РИА "Новости"

Сергей Лавров провел пресс-конференцию в Дохе. 27 февраля в Стамбуле состоится встреча дипломатов РФ и США по вопросам работы посольств. Министр подчеркнул, что заморозка военных действий по линии соприкосновения невозможна.

В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску

Источник: AP 2024

Команда Джорджеску заявила, что его остановили в дороге и доставили в Генпрокуратуру. Mediafax сообщает, что политика задержали в рамках дела, которое связано с созданием фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка.

Опубликован текст соглашения США и Украины по полезным ископаемым

Документ могут подписать во время визита Зеленского в Вашингтон. США отказались от требования $500 млрд дохода, а Украина будет направлять 50% прибыли от природных ресурсов в совместный инвестиционный фонд.

Конституционный суд подтвердил свою позицию по смертной казни в России

В Конституционном суде заявили, что в России действуют устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни. Возвращение высшей меры возможно только при принятии новой Конституции.

Бывший замминистра транспорта Игорь Чалик задержан по делу о растрате

В 2024 году он незаконно выписал себе премии на сумму более 3 млн рублей. Чалик частично признал свою вину, но оспаривает сумму премий.