Последние новости к вечеру 26 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 февраля 2025 года.
Лавров исключил заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения
Сергей Лавров провел пресс-конференцию в Дохе. 27 февраля в Стамбуле состоится встреча дипломатов РФ и США по вопросам работы посольств. Министр подчеркнул, что заморозка военных действий по линии соприкосновения невозможна.
В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску
Команда Джорджеску заявила, что его остановили в дороге и доставили в Генпрокуратуру. Mediafax сообщает, что политика задержали в рамках дела, которое связано с созданием фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка.
Опубликован текст соглашения США и Украины по полезным ископаемым
Документ могут подписать во время визита Зеленского в Вашингтон. США отказались от требования $500 млрд дохода, а Украина будет направлять 50% прибыли от природных ресурсов в совместный инвестиционный фонд.
Конституционный суд подтвердил свою позицию по смертной казни в России
В Конституционном суде заявили, что в России действуют устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни. Возвращение высшей меры возможно только при принятии новой Конституции.
Бывший замминистра транспорта Игорь Чалик задержан по делу о растрате
В 2024 году он незаконно выписал себе премии на сумму более 3 млн рублей. Чалик частично признал свою вину, но оспаривает сумму премий.