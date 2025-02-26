В Приднестровье надеются на продолжение поставок газа после 1 марта

Приднестровье сейчас получает три миллиона кубометров газа в сутки, а потребляет 3,27 миллиона. Разница в 270 тысяч кубометров поступает в регион в долг и данный объем нужно будет вернуть. Глава управления экономразвития Приднестровья Сергей Оболоник напомнил, что регион получает голубое топливо в уменьшенном объеме с конца 2022-го года, а именно 5,7 миллиона кубометров вместо необходимых 6,5 — 6,8 миллиона в докризисный период.