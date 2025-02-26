В Приднестровье надеются на продолжение поставок газа после 1 марта

Логистика поставок зависит от очень многих игроков. Для нас сейчас принципиальный вопрос — минимизировать расходы газа на отопление (за счет потепления) и перенаправить его на запуск промышленности, чтобы люди вышли на работу.
Он добавил, что на уровне руководства региона меры для продолжения поставок газа «предпринимаются днем и ночью».
При этом в Приднестровье сохранятся все льготы на коммунальные платежи, которые действовали ранее. Горячая вода появится у приднестровцев только при наличии должного объема газа. Того, что получает регион сейчас, не хватает на эти цели.
Если мы говорим о выборе при нынешних объемах поставок газа, то мы будем выбирать производство, запуск промышленных предприятий. Многие производства простаивают, люди недополучают зарплату.
Приднестровье сейчас получает три миллиона кубометров газа в сутки, а потребляет 3,27 миллиона. Разница в 270 тысяч кубометров поступает в регион в долг и данный объем нужно будет вернуть. Глава управления экономразвития Приднестровья Сергей Оболоник напомнил, что регион получает голубое топливо в уменьшенном объеме с конца 2022-го года, а именно 5,7 миллиона кубометров вместо необходимых 6,5 — 6,8 миллиона в докризисный период.
Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа с границы с Республикой Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. Европейский трейдер будет поставлять три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля.