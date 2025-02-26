В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделки

Зеленский отмечал, что в соглашении нет требований о компенсации оказанной США Украине военной помощи, хотя ранее Трамп требовал компенсации за предоставленную помощь. По словам украинского президента, там нет долга ни в $500 млрд, ни в $350 млрд, ни в $100 млрд. Президент Украины заявил, что он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».