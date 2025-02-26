В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделки

Без готовой к заключению сделки по полезным ископаемым между США и Украиной приглашать украинского президента Владимира Зеленского на встречу с американским Дональдом Трампом бессмысленно, заявил неназванный чиновник Белого дома Reuters.
«Если украинский лидер говорит, что сделка не финализирована, я не вижу смысла в приглашении. Есть ожидание, что его приезд будет связан с признанием окончательной позиции [по ресурсной сделке], но, согласно его собственным словам в новой формулировке, он не занял окончательную позицию», — сказал собеседник агентства.
Зеленский ранее 26 февраля сообщил, что предложение о визите в США прозвучало, «офисы работают над этим» и есть «рабочая дата». Он отметил, что хочет, чтобы визит состоялся, и назвал важной потенциальную встречу с Трампом.
Днем ранее американский президент допустил, что Зеленский может посетить Белый дом в эту пятницу и что возможно подписание сделки по минералам. Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт 26 февраля сказала, что Трамп будет рад приветствовать Зеленского в Белом доме для подписания соглашения, но не раскрыла возможной даты встречи.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках сделки будет создан «инвестиционный фонд восстановления Украины», куда будут отчисляться 50% доходов страны, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов от объектов инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых. Средства будут инвестировать в развитие Украины.
Зеленский отмечал, что в соглашении нет требований о компенсации оказанной США Украине военной помощи, хотя ранее Трамп требовал компенсации за предоставленную помощь. По словам украинского президента, там нет долга ни в $500 млрд, ни в $350 млрд, ни в $100 млрд. Президент Украины заявил, что он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».
25 февраля украинские чиновники заявили, что условия сделки согласованы, но госсекретарь США Марко Рубио опроверг это, отметив, что стороны близки к договоренности.