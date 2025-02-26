Уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.