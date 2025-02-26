Уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей

«Сотрудникам USAID разрешено забрать свои личные вещи… в строго отведенное время 27 и 28 февраля… Вход будет осуществляться через вход с 14-й улицы… и на каждый допуск выделяется примерно 15 минут», — говорится в уведомлении агентства.
Доступ в здание будет организован в сопровождении охраны, а все сотрудники обязаны пройти через металлодетекторы и рентгеновскую проверку. Переноска личных вещей должна осуществляться в принесенных самостоятельно коробках или сумках, так как агентство их не предоставляет.
Запрещено выносить любые документы, оборудование или другие материалы, принадлежащие правительству США. В случае, если сотрудники не смогут забрать вещи в установленное время, управление общих служб (GSA) упакует их и отправит в складское помещение, однако сохранность не гарантируется.
На сайте агентства сотрудникам USAID выделены конкретные временные слоты в зависимости от их подразделения и этажа, на котором они работали.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.