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Рубио: США хотят проверить искренность намерений РФ по урегулированию на Украине

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон намерен отправить команды дипломатов для встречи с российскими коллегами и обсуждения деталей урегулирования.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен проверить искренность намерений России по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Я не знаю, — сказал Рубио в интервью Fox News в ответ на соответствующий вопрос. — Думаю, что мы это проверим».

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США намерены отправить команды дипломатов США для встречи с российскими коллегами и обсуждения деталей урегулирования.

Российская и американская делегации 18 февраля провели в Эр-Рияде переговоры. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине.

Лавров назвал разговор с представителями Вашингтона очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. Рубио по итогам переговоров заявил, что РФ и США договорились восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне. Сокращение числа сотрудников посольств в обеих странах началось после 2014 года, когда Вашингтоном был взят курс на «системное сдерживание» России.

дипломатия