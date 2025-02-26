The Telegraph: Европа не справится на Украине без помощи США

Вследствие включения бывших советских республик в НАТО и стремления Вашингтона сохранять за собой первенство на континенте, Европа практически не беспокоилась о своей безопасности. Несмотря на это, Франция и Великобритания выразили готовность отправить на Украину миротворческий контингент и пообещали защищать страну. И, похоже, Макрон и Страмер убеждены, что они справятся. Вполне возможно — если Трамп предоставит им помощь в виде поддержки с воздуха, разведки, наблюдения, рекогносцировки и противовоздушной обороны.