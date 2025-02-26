Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон неоднократно обсуждал со своим американским коллегой возможность участия США в обеспечении безопасности Украины, но тщетно, говорится в статье. Трамп отказался выступать в роли «опоры» и придавать убедительности фактору сдерживания России.
Вследствие включения бывших советских республик в НАТО и стремления Вашингтона сохранять за собой первенство на континенте, Европа практически не беспокоилась о своей безопасности. Несмотря на это, Франция и Великобритания выразили готовность отправить на Украину миротворческий контингент и пообещали защищать страну. И, похоже, Макрон и Страмер убеждены, что они справятся. Вполне возможно — если Трамп предоставит им помощь в виде поддержки с воздуха, разведки, наблюдения, рекогносцировки и противовоздушной обороны.
Европейцы пока не пришли в себя после тридцати лет военной дремы. Они по-прежнему сильно зависят от США, в том числе в части возможностей дальних ударов, командования и управления, разведки, наблюдения (спутниковой связи) и дозаправки в воздухе.
В прошлом году Европейский союз уже провалил крайний срок поставки ВСУ 1 млн 155-мм артиллерийских снарядов и решил искать их на складах стран бывшего Варшавского договора, чтобы восполнить недостачу.
К тому же у Европы имеются серьезные пробелы в обороне. Европейским армиям не хватает современных систем ПВО, а некоторые страны — Германия и Польша — не хотят отдавать их Украине из-за опасений по поводу собственной уязвимости.
Численность действующих военнослужащих Европы составляет почти 1,5 млн человек, поэтому найти 30 000 солдат для укомплектования сил безопасности на Украине не представляется проблемой. Но сухие цифры обманчивы: они не учитывают политические реалии. Например, Германия может не согласиться направить на Украину своих солдат без поддержки США. Венгрия вообще не намерена участвовать в этой инициативе. А Италия и Испания могут внести чисто символический вклад, чтобы продемонстрировать свою солидарность.
Наконец, следует учитывать «фактор надежности». Если ситуация на Украине обострится, захотят ли европейцы всерьез добиваться прекращения огня против России? Их ответ в этом случае покажет, насколько на самом деле важна для континента безопасность Украины.