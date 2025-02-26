WP: компании Маска за 20 лет получили от властей США около $38 млрд

Как следует из публикации, «общий объем средств, вероятно, еще больше», чем $38 млрд. Издание поясняет, что в приведенных расчетах не учтена «засекреченная работа на федеральное правительство в сфере обороны и разведки». Это, в частности, касается создания SpaceX разведывательных спутников в интересах американских ведомств. Кроме того, не учтены некоторые гранты, случаи возмещения затрат и предоставления налоговых льгот компаниям Маска.