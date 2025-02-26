WP: компании Маска за 20 лет получили от властей США около $38 млрд

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Компании SpaceX и Tesla Илона Маска, возглавляющего сейчас ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), за последние 20 лет получили от американских властей около $38 млрд. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.
Как в ней отмечается, «за годы Маск и его компании получили не менее $38 млрд в форме госконтрактов, займов, субсидий и налоговых льгот». «Выплаты продолжались более 20 лет», — уточняется в материале. Издание подчеркивает, что Маск, занимающийся сейчас «сокращением государственных расходов», сам является «одним из крупнейших получателей средств налогоплательщиков» в США.
Согласно приведенным данным, корпорации SpaceX, специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса, выделяли средства по большей части по линии Пентагона и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Tesla, выпускающая электромобили, получала средства в рамках различных программ, нацеленных на развитие этой отрасли, а также от Министерства энергетики США.
Как следует из публикации, «общий объем средств, вероятно, еще больше», чем $38 млрд. Издание поясняет, что в приведенных расчетах не учтена «засекреченная работа на федеральное правительство в сфере обороны и разведки». Это, в частности, касается создания SpaceX разведывательных спутников в интересах американских ведомств. Кроме того, не учтены некоторые гранты, случаи возмещения затрат и предоставления налоговых льгот компаниям Маска.
В публикации подчеркивается, что SpaceX и Tesla в ближайшие несколько лет также могут получить еще $11,8 млрд от ряда американских ведомств, включая Пентагон и NASA, по условиям 52 контрактов.
Президент США Дональд Трамп назначил Маска главой DOGE для повышения эффективности правительства США, сокращения раздутого госаппарата и борьбы с бюрократией. Американский лидер отмечал, что ведомство «будет предоставлять рекомендации и советы извне», сотрудничая с Белым домом. По данным телеканала NBC News, новая структура не станет полноценным министерством в рамках федерального правительства. Маск заявлял, что рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн.