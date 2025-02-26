Зеленский: без гарантий безопасности Украина не пойдет на прекращение огня

«Все это действо в Верховной раде происходит на фоне досрочных выборов в Германии. Там идет формирование коалиции и политические споры по поводу того, кто войдет в коалицию и как будет формироваться правительство. Ничего подобного на Украине нет. На Украине есть политический кризис, но никто не будет как в Германии проводить досрочные выборы. Просто отправили силовиков и те ночью привели депутатов в нормальное состояние. Утром депутаты пришли и проголосовали как было необходимо», — сказал бывший депутат.