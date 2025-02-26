Милораду Додику запрещают политику

За день до вынесения приговора и в день его объявления в столице РС Баня-Луке прошел массовый митинг в поддержку Милорада Додика, который и сам принял в нем участие, отказавшись присутствовать на заседании суда в Сараево. На митинге, где развевались флаги самой РС, соседней Сербии и России, выступил и бывший адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани — в кепке с надписью на английском «Сделаем Сербскую снова великой».