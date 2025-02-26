США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп

«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе — это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», — заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.