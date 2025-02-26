Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 26 января — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.

Источник: AP 2024

«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе — это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», — заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.

По его словам, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, «очень нужны» американской промышленности.

«У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать… и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов», — сказал он.

Трамп Дональд
переговоры