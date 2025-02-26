Вчера президент Колумбии Густаво Петро назвал возможное соглашение о природных ресурсах глупостью Зеленского. «Они (украинцы) воюют со славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!», — написал глава латиноамериканской республики на своей странице в соцсети X. «Глупость Зеленского, и я говорю об этом ясно, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда», — добавил колумбийский президент.