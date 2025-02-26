По словам президента США Дональда Трампа, в пятницу 28 февраля Владимир Зеленский может прилететь в Вашингтон, чтобы присутствовать на подписании соглашения с американцами о полезных ископаемых Украины. Этот договор обсуждается с начала февраля, однако его содержание или проект до сих пор официально не опубликованы.
Реакция президента Колумбии
Вчера президент Колумбии Густаво Петро назвал возможное соглашение о природных ресурсах глупостью Зеленского. «Они (украинцы) воюют со славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!», — написал глава латиноамериканской республики на своей странице в соцсети X. «Глупость Зеленского, и я говорю об этом ясно, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда», — добавил колумбийский президент.
Что же команда Трампа хочет получить от Украины за военную и финансовую помощь администрации предыдущего президента Джо Байдена, и какие условия Вашингтон выдвинул Киеву?
«Украинское наследство»
С момента как американский президент в начале февраля заявил об интересе штатов к получению редкоземельных металлов из украинских недр международные СМИ называли различные условия, поставленные Вашингтоном перед киевским режимом. Это согласование уже окрестили «борьбой за украинское наследство» по аналогии с «войнами за наследство» в Европе
12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент передал Зеленскому текст договора о полезных ископаемых Украины. Глава киевского режима, хотя ранее и выражал готовность к заключению этой сделки, не подписал соглашение в ходе встречи с Бессентом. Позднее он отказался сделать это и на переговорах в Мюнхене с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Как утверждал Зеленский, в американском проекте договора нет гарантий безопасности для его режима, что входило в украинские условия соглашения. Почти сразу же после этого советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский «подпишет договор в ближайшее время». Глава киевского режима, в свою очередь, сказал, что якобы «не хочет подписывать» соглашение с американцами, поскольку за него «будут расплачиваться 10 поколений украинцев».
Позднее британская газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на окончательную версию договора, которая якобы оказалась в распоряжении издания, что в итоге Украина договорилась с США об условиях соглашения. Американцы отказались от притязаний на $500 млрд доходов от продажи украинских полезных ископаемых, но и не включили в договор гарантии безопасности для режима Зеленского. В результате основным положением сделки стало распределение доходов от продажи украинских ресурсов поровну между Вашингтоном и Киевом.
В борьбе с за «украинское наследство» участвуют не только американцы — Европейский Союз тоже хочет получить компенсацию за поддержку киевского режима. Вице-председатель Европейской комиссии — «правительства» Евросоюза — Стефан Сежурне заявил по итогам переговоров в Киеве 24 февраля, что ЕС обсуждает с режимом Зеленского собственное соглашение о разработке недр и добыче полезных ископаемых на Украине.
А еще в середине января британцы застолбили за собой статус приоритетного партнера Украины в добыче полезных ископаемых. Это предусмотрено так называемым договором о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом.
При этом еще в конце сентября 2022 года наиболее богатые природными ресурсами земли Украины вошли в состав России. Наряду с этим Вооруженные силы РФ вплотную приблизились к границам Днепропетровской области, где находятся месторождения урана, марганцевой и железной руды, а также редкоземельных металлов.
Освоение активов
Активы, оставшиеся с советских времен, на протяжении уже более трех десятилетий «незалежности» позволяют украинским олигархам получать сверхприбыли от использования месторождений, промышленных объектов и инфраструктуры.
Хотя в FT утверждают, что соглашение о недрах не затронет деятельность госпредприятия «Нефтегаз Украины» и его подразделений — крупнейшего налогоплательщика в стране, который дает почти 15% доходов в госбюджет, что вовсе не значит, что американцы не захотят получать доходы от частных нефтегазовых активов, принадлежащих олигархам.
Такой мишенью с большой вероятностью может стать газодобывающая группа компаний Burisma кипрско-украинского олигарха Николая Злочевского. Это одна из крупнейших фирм отрасли на Украине. В 2014—2019 годах в состав директоров холдинга входил сын предыдущего президента США Хантер Байден. Во многом вокруг его правонарушений и злоупотреблений, связанных с Burisma, команда Трампа выстраивала свою избирательную кампанию на президентских выборах в прошлом году, пока Джо Байден не отказался от участия в них. В Верховной раде Украины уже призвали национализировать группу Злочевского.
В число таких активов также может войти капитал в нефтегазовой отрасли олигархов и политиков Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Константина Жеваго, Нестора Шуфрича, Геннадия Боголюбова. Если он не интересует напрямую Вашингтон, то режим Зеленского может обратить эти активы в госсобственность и передавать доходы от них американцам.
Что однозначно интересует администрацию Трампа, так это горно-металлургический комплекс Украины с его горно-обогатительными комбинатами (ГОК). В частности, это Восточный ГОК, где добывается природный уран, а также Покровский и Марганцевский ГОКи — крупнейшие в мире предприятия по добыче и переработке марганцевых руд. К ним в дополнение — Вольногорский ГОК, который эксплуатирует месторождения ильменитового, рутилового и цирконового концентратов. Все эти комбинаты находятся в Днепропетровской области.
Режим Зеленского также может прибегнуть к обращению в свой доход капитала олигархов и в горной промышленности. Так, после начала переговоров по украинским недрам Киев инициировал «национализацию» активов олигарха Жеваго в Полтавской области. Там расположены Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи, которые специализируются на добыче железистых кварцитов. Эти комбинаты входят в зарегистрированную в Швейцарии группу Ferrexpo, принадлежащую Жеваго. Эта компания — крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей, используемых в металлургии.
Кроме того, в Житомирской области находится Иршанский ГОК. Он специализируется на добыче ильменитового концентрата, который используется для производства диоксида титана.
США нужны не только доходы от активов горно-металлургической промышленности Украины, но и контроль над ними. Администрация Трампа делает ставку на новую индустриализацию Америки, в которой доступные украинские ресурсы и сырье могут сыграть существенную роль.
Военный обозреватель Александр Хоффманн.
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