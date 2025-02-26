Трамп поддержал идею направления войск Франции и Британии на Украину

«Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев, и я думаю, что это хорошая идея», — сказал глава США на заседании кабинета министров, его цитирует РИА Новости.
При этом США не будут давать Украине «значительные гарантии безопасности», это нужно поручить Европе, добавил он.
При этом в Москве не рассматривают никаких вариантов, которые предусматривали бы размещение западных войск на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Французский лидер Эммануэль Макрон отмечал, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, который может дойти до отправки военных.