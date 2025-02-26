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Трамп поддержал идею направления войск Франции и Британии на Украину

США считают хорошей идеей предложение Британии и Франции разместить своих военных на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев, и я думаю, что это хорошая идея», — сказал глава США на заседании кабинета министров, его цитирует РИА Новости.

При этом США не будут давать Украине «значительные гарантии безопасности», это нужно поручить Европе, добавил он.

При этом в Москве не рассматривают никаких вариантов, которые предусматривали бы размещение западных войск на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Французский лидер Эммануэль Макрон отмечал, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, который может дойти до отправки военных.

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