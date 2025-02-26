Трамп заявил, что Украина может забыть о членстве в НАТО

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в несправедливом расширении Североатлантического альянса и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации. Он отметил, что страна неоднократно обращалась к руководству НАТО с просьбой прекратить расширение альянса, так как это ставит под угрозу безопасность России. Тем не менее, границы НАТО продолжили свое движение в направлении российских территорий, добавил президент.