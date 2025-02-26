Reuters: Зеленского не хотят приглашать в США из-за неготовности сделки

Сам Зеленский тоже обозначал 28 февраля как «рабочую дату». «Визит нам предложили. Но я хочу получить [информацию], какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — отметил он в беседе с журналистами, уточнив, что после Вашингтона может посетить Лондон.