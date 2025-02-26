- Думаю, что мы придем к сделке по Украине. Я не могу гарантировать этого. Сделка — это сделка, множество безумных вещей случается в сделках, верно?
- России придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине.
- Украина может забыть про членство в НАТО.
- Главные цели США на Украине — завершение кровопролития и возмещение потраченных Джо Байденом $350 млрд.
- США поддержат Европу в случае развертывания на Украине европейских миротворцев, но основные обязательства по обеспечению безопасности украинского государства на себя не возьмут.
- США могут пойти на отмену санкций против России, но после заключения мирной сделки.
- США приложат все силы, чтобы Украина вернула настолько много утраченных земель, насколько это возможно. Но это будет сложно.
- США рассчитывают выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем, но считают Китай своим соперником.
- ЕС был создан, чтобы подставить США, и успешно этим занимается.
- США введут 25-процентные пошлины на автомобили и «все остальное» из ЕС.
Трамп рассказал о возвращении Украине территорий и уступках России. Главное
Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета в очередной раз рассказал, как продвигается мирная сделка по Украине, уточнил главные цели США в ней и допустил отмену санкций против России. Подробнее — в подборке «Ъ».