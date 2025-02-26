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Трамп рассказал о возвращении Украине территорий и уступках России. Главное

Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета в очередной раз рассказал, как продвигается мирная сделка по Украине, уточнил главные цели США в ней и допустил отмену санкций против России. Подробнее — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

  • Думаю, что мы придем к сделке по Украине. Я не могу гарантировать этого. Сделка — это сделка, множество безумных вещей случается в сделках, верно?
  • России придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине.
  • Украина может забыть про членство в НАТО.
  • Главные цели США на Украине — завершение кровопролития и возмещение потраченных Джо Байденом $350 млрд.
  • США поддержат Европу в случае развертывания на Украине европейских миротворцев, но основные обязательства по обеспечению безопасности украинского государства на себя не возьмут.
  • США могут пойти на отмену санкций против России, но после заключения мирной сделки.
  • США приложат все силы, чтобы Украина вернула настолько много утраченных земель, насколько это возможно. Но это будет сложно.
  • США рассчитывают выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем, но считают Китай своим соперником.
  • ЕС был создан, чтобы подставить США, и успешно этим занимается.
  • США введут 25-процентные пошлины на автомобили и «все остальное» из ЕС.

Трамп Дональд
ЕС
НАТО