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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами (ОС) ВСУ Андрея Гнатова, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Источник: Reuters

Командующим ОС генерал-майор был с июня прошлого года, одновременно он командовал группировкой «Хортица» (действовала в направлениях Курахово и Великой Новоселки в ДНР).

В конце января Зеленский назначил Гнатова заместителем начальника Генштаба. На его место на посту командующего «Хортицей» был выбран генерал-майор Михаил Драпатый.

До прихода на пост командующего ОС Гнатов занимал должности начальника штаба — заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ (с 2022 года). «24 канал» отмечает, что Гнатов руководил обороной Артемовска (Бахмута) в ДНР и Николаева, а также боевыми действиями в Херсонской области.

Гнатов — выпускник Харьковского института танковых войск. В 2016—2018 годах он был начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, с 2018-го по 2021-й командовал этой же бригадой.

Зеленский, сняв Гнатова с поста командующего «Хортицей», отмечал, что в ее зоне ответственности находятся «самые жесткие направления боев». О взятии Курахово под контроль российскими военными было объявлено за три недели до назначения Драпатого, Великой Новоселки — за несколько часов.

Драпатый командовал сухопутными войсками, он сохранил этот пост после назначения в «Хортицу». Генерал известен как командующий обороной под Харьковом весной 2024-го и боевыми действиями в Херсонской области в 2022-м.