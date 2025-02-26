Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Зеленский, сняв Гнатова с поста командующего «Хортицей», отмечал, что в ее зоне ответственности находятся «самые жесткие направления боев». О взятии Курахово под контроль российскими военными было объявлено за три недели до назначения Драпатого, Великой Новоселки — за несколько часов.