США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти

«Мы отменяем уступки, которые коррумпированный Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года», — написал он.
Глава Белого дома в начале февраля также обвинил своего предшественника в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов.
Ранее Министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через эту энергетическую компанию.
Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых отправил в США.