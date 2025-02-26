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США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с Вашингтоном по добыче нефти и его аннулируют с 1 марта.

Источник: © РИА Новости

«Мы отменяем уступки, которые коррумпированный Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года», — написал он.

Глава Белого дома в начале февраля также обвинил своего предшественника в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов.

Ранее Министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через эту энергетическую компанию.

Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых отправил в США.

нефть